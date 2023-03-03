Унесший жизнь пожар на текстильном складе в Петербурге стал уголовным делом

Следственный отдел по Кировскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в отношении неустановленных лиц, по чьей вине произошел пожар в здании бизнес-центра на Промышленной улице. Происшествие унесло жизнь одного человека, еще двое попали в реанимацию с отравлением угарным газом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении городского следкома.

Пожаре в Кировском районе Санкт-Петербурга охватил 300 кв. м. склада текстильной продукции на третьем этаже здания, расположенном на Промышленной улице, вечером 2 марта. Ему присваивали ранг №2. К ликвидации пожара привлечено 16 единиц техники и 58 человек личного состава МЧС.

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