На Кубани в 2023 году на поддержку импортозамещающих промпредприятий направят 1 млрд рублей

На Кубани на поддержку импортозамещающих промышленных производств в 2023 году направят 1 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

«В 2022 году мы ввели уникальную меру поддержки, которая не имеет аналогов в стране, финансируем до 30 процентов затрат на создание и развитие импортозамещающих производств», — отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

В прошлом году организации получили 90 млн руб. господдержки. Средства позволили увеличить в крае производство IP-видеокамер, сельхозтехники, комплектующих и фармпрепаратов. В качестве льготного кредитования производителям предоставили 223,4 млн руб.

В нынешнем году компании могут получить дополнительное финансирование на этапе создания импортозамещающего производства. К настоящему времени одобрена заявка предпринимателя из Динского района, выпускающего охлажденные блины.

Анастасия Донскова

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