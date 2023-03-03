Перебросивший новорожденную дочь через забор житель Волгоградской области лишен свободы

Житель Ленинского района Волгоградской области осужден за причинение телесных повреждений своей трехмесячной дочери. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов области.

Установлено, что 19 августа 2022 года подсудимый Кайрат Джумагулов во время ссоры со своей сожительницей, желая причинить ей нравственные страдания, взял их трехмесячную дочь и перебросил ее через забор на территорию соседнего дома. Девочка получила телесные повреждения, в том числе в виде закрытой черепно-мозговой травмы.

Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.

Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы и взыскали компенсацию в пользу дочери в размере 150 тыс. руб.

Марина Ковалева