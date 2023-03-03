На трассе М5 в Челябинской области снова ограничили движение грузовиков и автобусов

В Челябинской области на части федеральной трассы М5 вновь запретили движение пассажирских автобусов, легковых такси и грузового транспорта из-за снегопада, метели и сильного ветра. Об этом сообщает ФКУ «Управление автодорог „Южный Урал“».

Ограничения введены с 9 часов утра для автобусов на участке от границы с Республикой Башкортостан (1549 км) до поворота на Усть-Катав (1621 км), для грузового транспорта – от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль (1796 км). Ориентировочно ограничения снимут в 16 часов.