Численность жителей Удмуртии сократилась на 6,6 тысяч человек в 2022 году из-за смертности и миграции

В 2022 году демографическая ситуация в Удмуртии характеризовалась превышением смертности над рождаемостью, а также миграционным оттоком населения за пределы региона. Так, по данным Удмуртстата, численность жителей республики уменьшилась на 6 654 человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Всего за год в Удмуртии родилось 12 765 детей и умерло 18 240 человек. При этом оба показателя сократились в сравнении с прошлым годом. Так, в 2021 году родилось на 1 561 ребенка больше, однако смертность при этом была на 5 040 человек выше.

В 2022 году зарегистрировали 8 236 браков, что на 364 больше показателя за прошлый год. Вместе с тем выросло и число разводов — 5 920, годом ранее их было меньше на 326.

Прибыло в Удмуртию 14 714 человек, выбыло за ее пределы — 15 964 человека.