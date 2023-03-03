В Приморье из-за аварии без воды осталось 13 тыс. человек

В результате прорыва сети в Спасске-Дальнем в Приморском крае без водоснабжения осталось 13 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в своем Telegram.

Как пояснили в пресс-службе, авария произошла около 9 утра (2:00 мск) 3 марта на ул. Ангарской в Спасске-Дальнем. Из-за аварии прекращено водоснабжение около 100 многоквартирных домов и 1,5 тыс. частных домовладений, где живет более 13 тыс. жителей, а также объектов социальной инфраструктуры.

«В результате вмешательства прокуратуры в настоящее время организован подвоз воды населению. Фактическое восстановление водоснабжения находится на контроле»,— добавили в пресс-службе.

Олеся Павленко