«Мовиста» нашла руководителя для пермской «дочки» в Санкт-Петербурге

ООО «Мовиста Регионы Пермь», которое выступает концессионером проекта по модернизации трамвайного комплекса краевой столицы, возглавил Юрий Кириакиди, советник гендиректора ООО. По данным «СПАРК-Интерфакс», изменения в ЕГРЮЛ внесены 2 марта.

Ранее пермскую «дочку» концессионера возглавлял Александр Советников, топ-менеджер всего холдинга.

О господине Кириакиди известно, что он из Санкт-Петербурга, где трудился главным специалистом отдела перспективного развития в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры, инженером отдела регулирования транспортного комплекса комитета по транспортно-транзитной политике Санкт-Петербурга.

Концессионное соглашение, в рамках которого будет проведена модернизация трамвайного комплекса в Перми, было подписано в начале ноября 2022 года. Дочерняя структура «Мовиста Регионы» — ООО «Мовиста Регионы Пермь» — стала единственным участником конкурса на право его заключения. Согласно документу, до 2025 года в Перми планируется отремонтировать 34,7 км трамвайных путей, реконструировать депо «Балатово», обновить семь тяговых подстанций и закупить для трамвайного парка города 44 новых вагона.

Стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 млрд руб. Из них 4,4 млрд руб. предоставит федеральный бюджет в виде безвозвратной субсидии, а также будут привлечены средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ и самого концессионера. Условием реализации проекта является передача трамвайного комплекса в концессию «Мовиста Регионы Пермь» на 20 лет. Предполагается, что МУП «Пермгорэлектротранс» (ПГЭТ), которое сегодня им управляет, и концессионер будут совместно руководить трамвайными перевозками.