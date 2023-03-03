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Финальный день работы КЭФ-2023: гастрономическое гостеприимство Сибири

3 марта на площадках Сибирского федерального университета пройдут завершающие мероприятия Красноярского экономического форума «Время Сибири». Участники, гости, эксперты и модераторы КЭФ в течение дня продолжат обсуждение вопросов, связанных с экономическим, научным, экологическим и социальным развитием сибирских регионов.

Сегодня большинство форматов форума посвящены гастрономическому потенциалу Красноярска и Сибири в целом, перспективам развития гастрономического туризма. Площадки пройдут при участии Института Гастрономии СФУ.

Продолжится работа с подписанием ряда соглашений и меморандумов между Правительством Красноярского края и регионами-партнерами, общественными и научными организациями, бизнесом.

В конце дня состоится пресс-конференция, где будут подведены итоги работы форума.

Подробнее с программой КЭФ можно ознакомиться на сайте https://kef2023.ru/

Также на сайте доступна онлайн-трансляция мероприятий.

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