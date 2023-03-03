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В аэропорту Барнаула задерживаются рейсы из-за непогоды

Из-за мокрого снега и метели в аэропорту Барнаула задерживается вылет двух рейсов авиакомпаний «Уральские авиалинии» и S7, оба должны улететь в Москву.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Также аэропорт не может принять два борта из Санкт-Петербурга и Сочи. Самолеты вынужденно пережидают в новосибирском Толмачево. В настоящее время на территории воздушной гавани ведутся работы по очистке взлетно-посадочной полосы.

Накануне ГУ МЧС по Алтайскому краю распространило штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, 3 марта в регионе ожидаются мокрый снег, метель и гололед.

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Лолита Белова

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