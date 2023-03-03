Segezha Group предлагает дополнить Стратегию СЭР СФО до 2035 года с учетом поручений Президента России

2 марта на Красноярском экономическом форуме «Время Сибири» вице-президент по реализации госпрограмм, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group Николай Иванов выступил на Координационном совете по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Сибирское соглашение» (МАСС). Экспертное сообщество рассмотрело предложения в проект плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа (СФО) до 2035 года с учетом проблем развития лесного комплекса.

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Стратегия социально-экономического развития СФО до 2035 года утверждена Правительством России в январе этого года с целью усиления конкурентоспособности экономики Сибири, обеспечения экономического роста, повышения уровня и качества жизни населения. Николай Иванов отметил, что предложения бизнеса, направленные в Государственную Думу и Совет Федерации, следует отразить в документе полнее:

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«В сегодняшних условиях 2035 год – это несколько смелый горизонт. Мы понимаем, что такой долгосрочный документ будет корректироваться. Первый раздел об улучшении социальных условий населения касается жилищных программ. Но там нет ни слова про деревянное домостроение. В перечне поручений Президента России почти целый раздел посвящен этому направлению. Я бы эту корректировку внес. Второй момент. Очень много амбициозных проектов, которые не учитывают специфику сегодняшнего момента. Амбициозные цели и задачи нужно ставить, но решать нужно текущие проблемы бизнеса, принимать те меры, которые необходимы для адаптационного периода по переходу от работы со сложившимися рынками и понятными логистическими схемами к выходу на новые рынки. В этой же логике выстроен перечень поручений Президента: первое – это стимулирование спроса, второе – логистика, и третье – системные меры. Мне кажется, что логика сегодняшнего момента подсказывает именно такой подход».

В качестве положительных моментов Стратегии-2035 вице-президент Segezha Group выделил кластерный подход, который предполагается для устойчивого развития лесной отрасли и занятых в ней предприятий СФО, а также обеспечение максимально полной переработки лесных ресурсов.

«22 февраля вышло постановление о поддержке кластерно-инвестиционной платформы. Это возможность кредитовать предприятия по реализации программ создания продукции, востребованной на рынке, в том числе в рамках замещения ныне санкционных продуктов. Программа предусматривает кредитование на льготных условиях от 3 до 5% годовых проектов стоимостью от 1 до 100 млрд рублей. Но я бы все же сосредоточился на текущих делах. Из того, что можно сделать конкретно в Красноярском крае и Иркутской области мы обсуждаем с руководителями ведомств два ближайших ориентира – это строительство котельной на отходах деревообработки в Кодинске, и далее перевод всей энергетики Лесосибирска на древесные отходы с исключением угля в энергетике города», – сказал Николай Иванов.

Позиция компании заключается в том, что развивать коммунальную энергетику следует на базе всех видов биотоплива, а не только пеллет. Акцент необходим на всем комплексе отходов лесозаготовки и деревообработки. При этом, важно задействовать доставку такого вида топлива при планировании «северного завоза». Ключевым моментом в работе в Сибири Segezha Group считает развитие деревянного домостроения.

Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. Международный статус ответственного перед обществом и окружающей средой лесопользователя подтверждается тем, что 88% лесных участков компании сертифицировано по стандартам международной добровольной лесной сертификации (без учета «Интер Форест Рус»). С целью увеличения вклада российских лесов в общепланетарную борьбу с изменением климата, а также улучшения их продуктивности во всех лесных активах Группы внедряются принципы устойчивого лесопользования на основе научно подтвержденной интенсивной модели. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги и выпуску индустриальной бумажной упаковки; а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Segezha Group представляет собой международный холдинг - география активов охватывает 14 государств, при этом все основные производства сосредоточены исключительно на территории Российской Федерации. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 100 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем уже около 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com

АО «Лесосибирский ЛДК №1»