Товары не берут в кредит

В 2022 года жители Татарстана стали реже обращаться в банки за кредитами для покупок товаров и услуг. Всего за отчетный период им было выдано почти 416 тыс. потребительских займов, что на 27% меньше, чем по итогам 2021 года. Эксперты указывают, что сокращение займов произошло после спецоперации на Украине в связи со снижением потребительской активности, но затем их число стало расти. Однако «общее охлаждение» они объясняют также консервативной политикой банков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По итогам 2022 года банки в Татарстане выдали жителям 415,8 тыс. потребительских кредитов. Такие данные проводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав сведения 4 тыс. финансовых организаций. Это на 27,2% больше, чем по итогам 2021 года, когда жители на покупку товаров и услуг получили 571,3 тыс. займов.

Всего в России за 2022 год было выдано 12,53 млн потребительских кредитов, хотя годом ранее их число достигало 17,18 млн. То есть сокращение составило 27,1%. По количеству выданных займов Татарстан оказался на шестом месте среди российских регионов после Москвы (715,3 тыс. кредитов), Московской области (608,4 тыс.), Краснодарского края (476,4 тыс.), Башкирии (461,7 тыс.), а также Санкт-Петербурга (439,7 тыс.). При этом годом ранее Татарстан опережал Петербург.

Как считают в НБКИ, ситуация с выдачей потребкредитов в прошлом году «во многом напоминает 2020 год с его „карантинной“ весной»: «В обоих случаях вслед за „весенним“ падением в целом наблюдалась тенденция к некоторому восстановлению сегмента потребительских кредитов». Однако в бюро отмечают, что «если по сравнению с 2021 годом выдача потребкредитов в прошлом году упала более чем на четверть, то ее сокращение по отношению к „пандемийному“ 2020 году оказалось не таким существенным». При этом, по мнению экспертов, «общее охлаждение в этом сегменте в целом обусловлено более консервативной кредитной политикой банков».

Напомним, что банки в Татарстане в 2020 году также сокращали выдачу потребительских займов сразу на 28%. При этом из-за пандемии и консервативной политики банков тогда на 22% снизилось число выданных новых кредитных карт. По данным НБКИ, количество действующих кредитов, полученных с помощью кредитных карт, за 2022 год, наоборот, выросло на 10,3%. В Татарстане в 2022 году было получено с помощью карт 1,33 млн кредитов.

В прошлом году потребительская активность жителей Татарстана в целом снизилась на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. Оборот розничной торговли республики составил 1,22 трлн руб., что на 3,1% меньше, чем по итогам 2021 года, если сравнивать в сопоставимых ценах. При этом оборот торговли непродовольственными товарами сократился почти на 9%.

Итоги года для потребительского рынка оказались хуже, чем представленные кабмином Татарстана прогнозы в начале 2022 года. Тогда планировалось, что объемы торговли по итогам года вырастут на 2,4%. В то же время оборот общественного питания (показатель включает доходы ресторанов, баров, кафе, столовых, а также поставщиков продуктов) по итогам 2022 года оказался даже в плюсе. Он достиг 54,7 млрд руб. Это на 3,6% больше, чем в предыдущем году. Объем рынка платных услуг населения в 2022 году вырос на 3,4% — до 343,5 млрд руб. Объем бытовых услуг достиг 53,3 млрд руб., что на 4,7% больше, чем годом ранее. Цены на товары и услуги в Татарстане выросли на 11,37%.

Итоги работы сферы торговли обсуждались на заседании коллегии министерства промышленности и торговли Татарстана. Тогда министр Олег Коробченко объяснил снижение показателей «уходом крупных торговых компаний и снижением покупательской способности».

Кирилл Антонов