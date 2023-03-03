Работники оказались в дефиците

В Татарстане к концу 2022 года на одного соискателя приходилось почти 4,5 свободных вакансий. Этот показатель оказался выше, чем в целом по стране. При этом за год количество официально безработных в республике снизилось на треть. Примерно так же уменьшилось количество предложений от работодателей. Власти Татарстана заявляют о кадровом дефиците в промышленном производстве. По данным платформ онлайн-рекрутинга, многие вакансии остаются невостребованными, поскольку «работодатель предлагает зарплату ниже рынка или не очень хорошие условия труда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Численность официально безработных в Татарстане к концу 2022 года сократилась до 8,6 тыс. человек. Это почти на 35% меньше, чем в конце 2021 года, когда число незанятых достигало 13,1 тыс. человек. Об этом говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, которая проанализировала данные Росстата и Роструда.

Количество открытых вакансий в Татарстане за этот период сократилось на 32,6%. Если в начале 2022 года работодатели предлагали для соискателей 56,3 тыс., то в конце года свободных вакансий было 38 тыс. Таким образом, к началу 2023 года на одного соискателя в республике приходится 4,4 открытых вакансий. Годом ранее этот показатель составлял 4,3.

Татарстан оказался в числе регионов, где ситуация для соискателей наиболее благоприятная. Однако больше всего вакансий на одного безработного насчитывается в Тульской области (11,2 вакансии). Затем идут Еврейская автономная область (10 вакансий), Ленинградская область (9,1 вакансии), Амурская область (8 вакансий) и Ямало-Ненецкий округ (7,2 вакансии). Среди регионов Приволжского округа самый высокий показатель в Нижегородской области, где на одного безработного приходится 6,7 вакансии.

В целом, как отмечает FinExpertiza, к концу 2022 года на российском рынке труда сложился рекордный дефицит соискателей. На одного безработного приходилось сразу 2,5 вакансии. При этом спрос предприятий на рабочую силу снизился в годовом выражении на 17,6%, однако численность вставших на биржу труда уменьшилась еще более значительно — почти на треть. «В результате на рынке труда образовался наибольший за последние годы разрыв между спросом и предложением»,— говорится в исследовании.

Его авторы отмечают, что изначально количество открытых вакансий заметно росло в постпандемийном 2021 году по мере восстановления деловой активности после коронавирусного кризиса. Однако в 2022 году их число стало сокращаться. «Санкции и уход из России ряда иностранных компаний не вызвали скачка безработицы, однако предприятия сократили темпы найма новых сотрудников. Это сопровождалось, казалось бы, обратной тенденцией усиления дефицита кадров, что привело в ряде секторов к опережающему росту зарплат»,— указывают в FinExpertiza. Согласно исследованию, «в целом по рынку работодатели пытались оптимизировать издержки на труд», в том числе переводили работников на неполный день.

По итогам 2022 года, министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана отчитывалось, что уровень регистрируемой безработицы в Татарстане находится на историческом минимуме и составляет 0,37% от численности рабочей силы. При этом по методологии Международной организации труда к безработным в республике можно отнести порядка 46 тыс. человек (это не зарегистрированные официально люди, но те, кто при опросе говорит, что не имеет работы и хотел бы ее найти).

Как отмечало министерство, наибольшую потребность в работниках испытывают промышленность, в том числе машиностроение, а также строительство. В то же время снижение кадрового спроса наблюдается в сфере туризма, гостиничного бизнеса. По словам министра Эльмиры Зариповой, средняя заработная плата в республике в 2022 году достигла 50,3 тыс. руб., что на 16,6% больше, чем годом ранее.

На этой неделе вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко сообщил, что на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) остаются вакантными 4 тыс. рабочих мест и «потребность продолжает расти». Для решения проблемы кадрового дефицита министр предложил направить в цеха «огромную армию курьеров, таксистов и разносчиков пиццы». При этом только с сентября прошлого года на предприятия ОПК трудоустроили дополнительно 5 тыс. человек.

В пресс-службе платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter (hh.ru) „Ъ“ сообщили, что за февраль 2023 года на одну актуальную вакансию по России в целом приходится 4,3 резюме, а в Татарстане — 3,7 резюме. «У жителей Татарстана в среднем больше выбор возможных мест для трудоустройства. Кадровый голод в Татарстане сегодня более явный, нежели в среднем по России»,— отметили в организации. При этом там указали, что в феврале 2023 года в России количество вакансий сократилось на 3% по сравнению с февралем прошлого года, а в Татарстане изменений не произошло. В то же время активность соискателей год к году по стране выросла на 9%, а по республике — на 6%.

По данным платформы, отраслевая специфика Татарстана «делает его рынок вакансий более устойчивым, чем столичный,— влияет высокая концентрация производственных предприятий и развитое сельское хозяйство, то есть тех отраслей, которые сегодня остро нуждаются в людях и меньше прочих страдают от санкционного кризиса». Средняя предлагаемая зарплата в регионе составила 53,9 тыс. руб. Наиболее высокая зарплата в сферах «Добыча сырья» (81,5 тыс. руб.), «Высший менеджмент» (78,3 тыс. руб.), «Консультирование» (74,6 тыс. руб.), «Автомобильный бизнес» (68,2 тыс. руб.), а также «Информационные технологии, интернет, телеком» (68 тыс. руб.). В hh.ru отмечают, что многие вакансии остаются невостребованными, поскольку «работодатель предлагает зарплату ниже рынка или не очень хорошие условия труда», а «иногда проблема в том, что в регионе просто нет нужного количества таких специалистов».

В исследовательском центре Superjob „Ъ“ сообщили, что «в настоящий момент средний конкурс на вакансию в Татарстане соответствует среднему конкурсу по стране». При этом больше всего вакансий в сфере продаж, промышленного производства, строительства, транспорта и административной работы.

Кирилл Антонов