Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Зенит» 17 13 3 1 47:7 42

2. «Спартак» 17 11 3 3 40:18 36

3. «Ростов» 17 10 5 2 32:23 35

4. «Динамо» 17 8 5 4 33:21 29

5. ЦСКА 17 8 5 4 30:18 29

6. «Ахмат» 17 8 2 7 27:27 26

7. «Оренбург» 17 8 1 8 33:37 25

8. «Краснодар» 17 7 4 6 31:29 25

9. «Сочи» 17 7 4 6 27:32 25

10. «Урал» 17 6 3 8 21:28 21

11. «Крылья Советов» 17 5 5 7 20:25 20

12. «Нижний Новгород» 17 5 4 8 22:29 19

13. «Факел» 17 1 10 6 21:33 13

14. «Локомотив» 17 3 4 10 20:34 13

15. «Химки» 17 3 3 11 16:36 12

16. «Торпедо» 17 1 3 13 7:30 6

18-й тур

03.03: «Факел»—«Химки».

04.03: «Спартак»—«Урал», «Зенит»—«Пари Нижний Новгород», «Ахмат»—«Оренбург», «Ростов»—«Локомотив».

05.03: «Динамо»—«Крылья Советов», «Краснодар»—«Торпедо», «Сочи»—ЦСКА.