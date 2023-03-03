Для спасения Даши Ушаковой не хватает 778 962 руб.

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Даши редкий и тяжелый врожденный порок сердца — аномалия Эбштейна, нарушены анатомия и функция трехстворчатого клапана. В четыре года девочку прооперировали: поврежденный клапан заменили биопротезом. Срок службы биопротезов ограничен, поэтому через два года Даше провели вторую операцию на открытом сердце — репротезирование трехстворчатого клапана. Сейчас вновь отмечается нарушение работы протеза. Риск еще одной операции на открытом сердце очень высок, поэтому девочке требуется эндоваскулярная имплантация клапана Melody. Это позволит нормализовать гемодинамику, избежать тяжелого послеоперационного периода, состояние Даши улучшится».

Стоимость операции 4 330 322 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 1,7 млн руб. Участники программы «Миллион призов» — 331 750 руб. Из средств, собранных для подопечных Русфонда Андрея Зуева и Арсения Суродеева, перечислено 1 498 610 руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 778 962 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Дашу Ушакову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Даши — Анастасии Вячеславовны Якуниной. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда