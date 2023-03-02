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Курские власти устанавливают виновника в обрушении памятника архитектуры

Комитет по охране объектов культурного наследия Курской области готовит документы по зданию №39 на улице Ломоносова для направления в правоохранительные органы. Чиновники вместе с сотрудниками надзорного ведомства намерены установить, были ли нарушения со стороны должностных лиц, которые повлекли за собой частичную утрату объекта культурного наследия.

Фото: пресс-служба

Фото: пресс-служба

Частичное обрушение кладки дома №39 на улице Ломоносова в Курске произошло 28 февраля. В результате происшествия никто не пострадал. В комитете уточнили, что указанное здание 1907 года постройки – выявленный объект культурного наследия (ОКН), в соответствующие списки его включили в 1995 году.

«Сотрудники комитета выехали на место и зафиксировали нарушения. Сейчас в непосредственной близости к дому проводятся строительные работы. В такой ситуации необходимо заранее разработать раздел по сохранению данного объекта, что было выполнено в 2021 году. Раздел прошел историко-культурную экспертизу, он содержит достаточное количество мероприятий по сохранению ОКН. Предстоит установить, насколько эти мероприятия соблюдались»,– пояснила председатель комитета по охране объектов культурного наследия области Ирина Мусьял.

Андрей Цветков

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