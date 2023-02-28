В Курске обрушилась стена многоквартирного ветхого дома

В Курске на улице Ломоносова, 39 произошло обрушение стены старинного дома, рассчитанного на пять квартир. По официальным данным, пострадавших в результате происшествия нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

На место ЧП оперативно выехали сотрудники администрации Центрального округа и ГУ МЧС по Курской области, сообщили в правительстве региона. Причины произошедшего устанавливаются. Кроме того, специалисты окружной администрации проводят сбор правоустанавливающих документов на владение домом и консультируют жителей, оставшихся без жилья.

По данным местных СМИ, постоянно в доме проживали три семья из девяти человек. Обрушение стены произошло около 16:00 28 февраля.

Андрей Цветков