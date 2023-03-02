Суды пошли в отказ

Бывшей супруге предпринимателя Андрея Смышляева Ольге не удалось отстранить от финансового управления арбитражного управляющего Ольгу Жданову. Госпожа Смышляева, признанная банкротом, пыталась доказать, что финансовый управляющий действует исключительно в интересах мажоритарного кредитора ООО «Нокиан шина», просила признать незаконным бездействие, заключающееся в неоспаривании включения задолженности 1,1 млрд руб. в реестр требований ее кредиторов. Однако суды двух инстанций сочли эти доводы недоказанными, основанными на предположениях и субъективной оценке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал бывшей супруге предпринимателя Андрея Смышляева Ольге в удовлетворении жалобы на финансового управляющего Ольгу Жданову. Госпожа Смышляева просила признать незаконным бездействие Ольги Ждановой, которая, по ее словам, не оспаривала включение задолженности перед ООО «Нокиан шина» в размере 1,1 млрд руб. в реестр требований кредиторов. На этом основании она просила отстранить госпожу Жданову от финансового управления и определить кандидатуру нового финансового управляющего.

В декабре прошлого года арбитражный суд Башкирии в удовлетворении заявления отказал.

Ольга Смышляева была признана банкротом в 2020 году. Ранее ее привлекли к субсидиарной ответственности по обязательствам ООО «Трек» — компания была аффилирована с ее бывшим супругом Андреем, который также был признан банкротом, а затем обвинен в мошенничестве. В 2014–2016 годах «Нокиан шина» (российский представитель концерна Nokian Tyres) поставила Андрею Смышляеву товар на сумму около 1,5 млрд руб., но не получила оплаты. В 2016 году требование компании в размере 1,1 млрд руб. было включено в третью очередь реестра требований кредиторов «Трека». Общий размер требований кредиторов к Ольге Смышляевой составляет более 2,7 млрд руб.

Госпожа Смышляева не согласилась с решением, указав в апелляционной жалобе, что суд не оценил представленные ею доказательства и доводы. В частности, не исследован вопрос об аффилированности Ольги Ждановой и «Нокиан шина», а также конкурсного управляющего «Русшины-Тюмень» (аффилирована с Андреем Смышляевым) Григория Вайнштейна.

По мнению Ольги Смышляевой, задолженность перед «Нокиан шина» была включена в ее реестр требований кредиторов незаконно: подпись директора «Трека» Лидии Салмановой (матери Ольги Смышляевой) на договоре поручительства, согласно выводам отдела криминалистических экспертиз, республиканского МВД, была сфальсифицирована.

Ольга Жданова возражала против доводов, сообщив, что считает требования необоснованными. Финансовый управляющий указала на недоказанность аффилированности с «Нокиан шина», на отсутствие доказательств причинения вреда правам должника или кредиторов.

Суды двух инстанций отметили, что доводы Ольги Смышляевой о контроле мажоритарного кредитора за процедурами банкротства основаны на предположениях, не представлены доказательства, подтверждающие направленность действий Ольги Ждановой на получение какой-либо выгоды.

«Голословно утверждать, что я действую в интересах конкретного кредитора, конечно, можно, но ни единого факта не было приведено, нигде не указано на конкретные действия в интересах “Нокиан шина” во вред другим кредиторам,— заявила «Ъ-Уфа» Ольга Жданова.— Мной были установлены множественные факты вывода имущества, оспорены сделки. Я расцениваю жалобы как попытки давления, чтобы сместить управляющего, который реально возвращает имущество в конкурсную массу».

Руководитель банкротной практики коллегии адвокатов ArtLex Вадим Габбасов отметил, что решение об отстранении арбитражного управляющего принимается на основании доказательств о причинении убытков (угрозы убытков) кредиторам либо если выявлены обстоятельства, указывающие на то, что управляющий не может беспристрастно вести банкротную процедуру. «Если суды сочтут, что таких доказательств нет либо их совокупности недостаточно для судебного вывода о необходимости отстранения арбитражного управляющего, в удовлетворении жалобы будет отказано»,— заключил Вадим Габбасов.

Влада Шипилова