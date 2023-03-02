Замглавы МИД Рябков: Россия намерена участвовать в выборах в СПЧ ООН

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что РФ планирует принять участие в выборах в Совет ООН по правам человека, которые состоятся осенью текущего года в ходе 78-й сессии Генеральной ассамблеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Denis Balibouse, Reuters Сергей Рябков

Фото: Denis Balibouse, Reuters

СПЧ — международный правозащитный орган в системе ООН, отвечает за защиту прав человека по всему миру и рассматривает ситуации, связанные с нарушением этих прав. В СПЧ представлены 47 стран. Первое заседание СПЧ прошло в 2006 году. В 2018 году США объявили о выходе из организации, назвав ее «лицемерной». Штаты обвиняли Совет в антиизраильской позиции. После этого СПЧ покинул Израиль.

Замминистра напомнил, что Россия была избрана в СПЧ в 2020 году и работала в нем до апреля 2022 года, когда ее членство было приостановлено неконсенсусной резолюцией Генассамблеи, принятой по инициативе США и ее союзников. По его мнению, резолюцию приняли в результате политического давления и экономического шантажа со стороны «коллективного Запада».

«Тем не менее Россия продолжает активно участвовать в деятельности совета в статусе наблюдателя. Нам небезразлична судьба этого ключевого правозащитного органа ООН, функционирование которого далеко от идеала»,— отметил Сергей Рябков на 52-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве (цитата по ТАСС).

7 апреля 2022 года Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете по правам человека. Инициативу поддержали 93 страны, против выступили 24, еще 58 воздержались. Предложение об исключении России из СПЧ поступило на фоне ситуации в городе Буча Киевской области. Москва отвергает прозвучавшие со стороны украинских властей обвинения в военных преступлениях.

Эрдни Кагалтынов