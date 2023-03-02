Земля, прием

Минземимуществу Башкирии в двух судебных инстанциях не удалось освободиться от исполнения условий мирового соглашения, заключенного между мэрией Уфы и потребительским кооперативом по содействию в проектировании и строительстве недвижимости УГНТУ. В 2015 году мэрия Уфы обязалась передать кооперативу не менее 8,5 га земли возле Ботанического сада в Уфе для строительства многоквартирных домов. В конце 2022 года решением арбитражного суда обязанности мэрии Уфы перешли минземимуществу Башкирии. Министерство пыталось избавиться от необходимости исполнять условия мирового соглашения, но апелляционная инстанция не дала ему такой возможности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возле Ботанического сада в Уфе могут вырасти новые многоэтажки

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Возле Ботанического сада в Уфе могут вырасти новые многоэтажки

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы регионального министерства земельных и имущественных отношений, которое просило отменить решение арбитражного суда Башкирии. В ноябре прошлого года первая инстанция удовлетворила исковые требования мэрии Уфы, передав минземимуществу обязанности по исполнению условий мирового соглашения, заключенного в 2015 году между администрацией города и потребительским кооперативом по содействию в проектировании и строительстве недвижимости Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ). Тогда власти Уфы обязались передать застройщику не менее 8,5 га в квартале, ограниченном улицами Менделеева, Сагита Агиша и территорией Ботанического сада, для проектирования строительства многоэтажных домов.

Потребительский кооператив по содействию в проектировании и строительстве недвижимости УГНТУ (с 2019 года «Инновационные технологии в строительстве») был создан в январе 2002 года представителями нефтяного университета. Его уставный капитал — 10 тыс. руб. По данным Kartoteka.ru, учредители кооператива — его директор Владимир Мохов (известен проектом ЖК «Самоцветы»), а также Иван Александров, Сергей Кунафин, Вадим Бабков и Ахмет Шаймухаметов.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2008 году кооператив победил в споре с мэрией Уфы — власти города должны были передать ему в аренду земельные участки возле Ботанического сада. В 2011 году суд обязал администрацию Уфы, которая не исполняла решение суда, сделать это в принудительном порядке. Спустя четыре года стороны заключили мировое соглашение, по которому мэрия обещала в течение одного месяца передать застройщику спорные участки в аренду на пять лет.

В 2016 году кооператив разработал проекты планировки и межевания территории возле Ботанического сада. Согласно документу, в квартале планировалось снести частные дома общей площадью 3,3 тыс. кв. м и построить три 10–19-этажных жилых дома общей площадью квартир 55,7 тыс. кв. м, школу на 450 мест и автостоянку на 170 мест. Проект, как следует из информации на сайте горсовета Уфы, прошел процедуру публичных слушаний, но его исполнение так и не состоялось.

В марте 2022 года мэрия Уфы разрешила кооперативу повторно разработать проекты планировки и межевания территории. В открытых источниках не удалось найти актуальную редакцию проектов.

В июне прошлого года, спустя семь лет, судебный процесс был возобновлен — администрация Уфы попросила арбитражный суд передать обязанности по мировому соглашению минзеимуществу Башкирии. К тому времени права на земельные участки, госсобственность на которые не разграничена, перешли с муниципального уровня на республиканский. Суд удовлетворил ходатайство, но министерство с решением не согласилось: в июне 2021 года, отметил его представитель в апелляционной инстанции, истек срок исполнения решения суда от 2008 года, поэтому «оснований для процессуального правопреемства не имелось». С доводами министерства суд не согласился: исполнительное производство длится до сих пор, отметил он.

Намерено ли минземимущество Башкирии подавать кассационную жалобу, вчера выяснить не удалось: в министерстве на запрос «Ъ-Уфа» не ответили.

В «Инновационных технологиях в строительстве» сообщили «Ъ-Уфа», что «после соблюдения всех процессуальных моментов, предусмотренных действующим законодательством», компания обратится к минземимуществу за исполнением мирового соглашения. О планах кооператива по застройке территории квартала его представитель не сообщил.

Руководитель практики споров с госорганами адвокатской конторы «Сотниковы и партнеры» Елена Сотникова считает перспективы пересмотра дела сомнительными. «На момент передачи полномочий по распоряжению участками министерству в отношении спорных участков уже имелись признанные судом обязательства, а значит оснований для отказа в процессуальном правопреемстве нет»,— полагает она.

С ней согласен управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. «Другой момент, что в решении практически не упоминаются условия и обстоятельства заключенного мирового соглашения. Возможно, со стороны минземимущества необходимо будет инициировать дополнительные разбирательства и поднимать вопрос в целом о целесообразности строительных работ на этих участках, так как мировое соглашение было заключено почти восемь лет назад и концепция развития этих территорий могла измениться»,— отметил он.

Карина Мамаева