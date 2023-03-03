Инвесторы тасуют эшелоны

В феврале объем торгов акциями и депозитарными расписками на Московской бирже превысил 976 млрд руб., что стало вторым результатом за год военных действий на Украине. Была зафиксирована высокая доля торгов акциями второго и третьего эшелонов, но к концу месяца ситуация стала меняться в пользу «голубых фишек», от которых ждут выплат дивидендов и раскрытия финансовых итогов за прошлый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, объем торгов акциями и депозитарными расписками на Московской бирже в феврале составил 976 млрд руб. Этот результат стал вторым после начала год назад военных действий на Украине — больший объем был зафиксирован только в сентябре прошлого года (1,39 трлн руб.). При этом доля торгов акциями, которые входят в индекс MOEX, в феврале достигла минимума — 65%. В начале прошлого года она составляла 73–78%, а в мае—июне превысила 90%.

Причина роста доли акциями второго и третьего эшелонов — в активном участии в биржевых торгах физических лиц, отмечают участники рынка. По данным Московской биржи, в ноябре—январе она достигла 80% (см. “Ъ” от 7 декабря 2022 года), тогда как годом ранее доходила лишь до 40%. При этом к концу осени основные инвестиционные идеи рынка были отыграны, и движение котировок ликвидных бумаг стабилизировалось: индекс Московской биржи не сильно отрывался от уровня 2200 пунктов. Кроме того, как отметил начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин, у участников рынка в сентябре—октябре был «огромный интерес» к внебиржевым операциям по покупке активов у нерезидентов. На этом фоне, по его словам, падали объемы торгов на бирже.

В итоге ряд частных инвесторов переключились на неликвидные бумаги, в которых высок риск непредвиденных движений котировок. По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, «именно с начала текущего года практически каждый день стали "выстреливать" низколиквидные акции без какого-либо инфоповода на десятки процентов за день». В отдельные дни объем торгов такими бумагами был сравним с объемами торгов «голубыми фишками» (см. “Ъ” от 17 февраля).

Впрочем, в конце февраля ситуация начала меняться. «Наблюдая за такими хаотичными движениями, инвесторы стали менее склонны к риску»,— поясняет господин Чернов. Кроме того, по словам начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаила Шульгина, одной из основных тем на рынке были санкции. В частности, санкции ЕС против Тинькофф-банка (работает под брендом «Тинькофф Инвестиции») — крупнейшего брокера по количеству клиентов на российском рынке. Санкции вынудили его приостановить для клиентов возможность биржевой торговли евро, а также временно приостановить торги иностранными ценными бумагами. «Эмоциональная реакция оказывала давление и на российские акции, которых рестрикции, по сути, не касаются»,— говорит Михаил Шульгин.

Одновременно в последние дни отдельные акции первого эшелона стали показывать хорошую динамику, так как в ближайшее время ожидаются корпоративные события по ним, отмечает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий. В частности, в начале марта Сбербанк опубликует консолидированную отчетность по МСФО и объявит дивиденды за 2022 год, кроме того, инвесторы ожидают и от «Газпрома» выплат дивидендов за второе полугодие 2022 года. В результате на рынке активизировались институциональные инвесторы, говорит господин Русецкий, а индекс Московской биржи приближался к 2300 пунктам, максимальным отметкам с сентября прошлого года.

В марте участники рынка ожидают продолжения роста инвестиционной активности и увеличения объемов торгов именно из-за публикации финансовых результатов за 2022 год. И пусть даже не все они могут быть раскрыты, отмечает Владимир Чернов, их появление «обычно увеличивает торговые обороты на бирже, так как появляются некие сигналы для принятия решения по инвестированию».

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев