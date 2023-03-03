Инвесторы тасуют эшелоны

В феврале объем торгов акциями и депозитарными расписками на Московской бирже превысил 976 млрд руб., что стало вторым результатом за год военных действий на Украине. Была зафиксирована высокая доля торгов акциями второго и третьего эшелонов, но к концу месяца ситуация стала меняться в пользу «голубых фишек», от которых ждут выплат дивидендов и раскрытия финансовых итогов за прошлый год.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По оценке “Ъ”, объем торгов акциями и депозитарными расписками на Московской бирже в феврале составил 976 млрд руб. Этот результат стал вторым после начала год назад военных действий на Украине — больший объем был зафиксирован только в сентябре прошлого года (1,39 трлн руб.). При этом доля торгов акциями, которые входят в индекс MOEX, в феврале достигла минимума — 65%. В начале прошлого года она составляла 73–78%, а в мае—июне превысила 90%.
Причина роста доли акциями второго и третьего эшелонов — в активном участии в биржевых торгах физических лиц, отмечают участники рынка. По данным Московской биржи, в ноябре—январе она достигла 80% (см. “Ъ” от 7 декабря 2022 года), тогда как годом ранее доходила лишь до 40%. При этом к концу осени основные инвестиционные идеи рынка были отыграны, и движение котировок ликвидных бумаг стабилизировалось: индекс Московской биржи не сильно отрывался от уровня 2200 пунктов. Кроме того, как отметил начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин, у участников рынка в сентябре—октябре был «огромный интерес» к внебиржевым операциям по покупке активов у нерезидентов. На этом фоне, по его словам, падали объемы торгов на бирже.
В итоге ряд частных инвесторов переключились на неликвидные бумаги, в которых высок риск непредвиденных движений котировок. По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, «именно с начала текущего года практически каждый день стали "выстреливать" низколиквидные акции без какого-либо инфоповода на десятки процентов за день». В отдельные дни объем торгов такими бумагами был сравним с объемами торгов «голубыми фишками» (см. “Ъ” от 17 февраля).
Впрочем, в конце февраля ситуация начала меняться. «Наблюдая за такими хаотичными движениями, инвесторы стали менее склонны к риску»,— поясняет господин Чернов. Кроме того, по словам начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаила Шульгина, одной из основных тем на рынке были санкции. В частности, санкции ЕС против Тинькофф-банка (работает под брендом «Тинькофф Инвестиции») — крупнейшего брокера по количеству клиентов на российском рынке. Санкции вынудили его приостановить для клиентов возможность биржевой торговли евро, а также временно приостановить торги иностранными ценными бумагами. «Эмоциональная реакция оказывала давление и на российские акции, которых рестрикции, по сути, не касаются»,— говорит Михаил Шульгин.
Одновременно в последние дни отдельные акции первого эшелона стали показывать хорошую динамику, так как в ближайшее время ожидаются корпоративные события по ним, отмечает управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий. В частности, в начале марта Сбербанк опубликует консолидированную отчетность по МСФО и объявит дивиденды за 2022 год, кроме того, инвесторы ожидают и от «Газпрома» выплат дивидендов за второе полугодие 2022 года. В результате на рынке активизировались институциональные инвесторы, говорит господин Русецкий, а индекс Московской биржи приближался к 2300 пунктам, максимальным отметкам с сентября прошлого года.
В марте участники рынка ожидают продолжения роста инвестиционной активности и увеличения объемов торгов именно из-за публикации финансовых результатов за 2022 год. И пусть даже не все они могут быть раскрыты, отмечает Владимир Чернов, их появление «обычно увеличивает торговые обороты на бирже, так как появляются некие сигналы для принятия решения по инвестированию».