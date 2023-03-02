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Коммерсантъ FM
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В Гонконге загорелся недостроенный небоскреб

В туристическом районе Гонконга Чимсачёй (Цзяньшацзуй) загорелся строящийся 42-этажный небоскреб. По предварительным данным, в результате пожара пострадали два человека, они госпитализированы, передает South China Morning Post.

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Пожар в гонконгском небоскребе

Пожар в гонконгском небоскребе

Фото: Reuters / Tyrone Siu

Пожар в гонконгском небоскребе

Пожар в гонконгском небоскребе

Фото: Reuters / Tyrone Siu

Пожар в гонконгском небоскребе

Пожар в гонконгском небоскребе

Фото: Reuters / Tyrone Siu

Пожар в гонконгском небоскребе

Пожар в гонконгском небоскребе

Фото: Louise Delmotte / AP

Пожар в гонконгском небоскребе

Пожар в гонконгском небоскребе

Фото: Reuters / Tyrone Siu

Пожар в гонконгском небоскребе

Пожар в гонконгском небоскребе

Фото: Louise Delmotte / AP

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Пожар в гонконгском небоскребе

Фото: Reuters / Tyrone Siu

Пожар в гонконгском небоскребе

Фото: Reuters / Tyrone Siu

Пожар в гонконгском небоскребе

Фото: Reuters / Tyrone Siu

Пожар в гонконгском небоскребе

Фото: Louise Delmotte / AP

Пожар в гонконгском небоскребе

Фото: Reuters / Tyrone Siu

Пожар в гонконгском небоскребе

Фото: Louise Delmotte / AP

По информации издания, пожар начался в 11:10 по местному времени (18:10 мск), пламя охватило строительные леса. Через некоторое время огонь перебрался на торговый комплекс 26 Nathan Road, но там пожарным удалось быстро его потушить. Тушение пожара в небоскребе продолжается. Пожарные присвоили возгоранию третий уровень сложности по пятибалльной шкале.

Строительством небоскреба занимается компания Empire Group. В здании планируется разместить отель Kimpton Hotels на 500 номеров, а также исторический клуб.

Эрдни Кагалтынов

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