В Гонконге загорелся недостроенный небоскреб

В туристическом районе Гонконга Чимсачёй (Цзяньшацзуй) загорелся строящийся 42-этажный небоскреб. По предварительным данным, в результате пожара пострадали два человека, они госпитализированы, передает South China Morning Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пожар в гонконгском небоскребе Фото: Reuters / Tyrone Siu Пожар в гонконгском небоскребе Фото: Reuters / Tyrone Siu Пожар в гонконгском небоскребе Фото: Reuters / Tyrone Siu Пожар в гонконгском небоскребе Фото: Louise Delmotte / AP Пожар в гонконгском небоскребе Фото: Reuters / Tyrone Siu Пожар в гонконгском небоскребе Фото: Louise Delmotte / AP Следующая фотография 1 / 6 Пожар в гонконгском небоскребе Фото: Reuters / Tyrone Siu Пожар в гонконгском небоскребе Фото: Reuters / Tyrone Siu Пожар в гонконгском небоскребе Фото: Reuters / Tyrone Siu Пожар в гонконгском небоскребе Фото: Louise Delmotte / AP Пожар в гонконгском небоскребе Фото: Reuters / Tyrone Siu Пожар в гонконгском небоскребе Фото: Louise Delmotte / AP

По информации издания, пожар начался в 11:10 по местному времени (18:10 мск), пламя охватило строительные леса. Через некоторое время огонь перебрался на торговый комплекс 26 Nathan Road, но там пожарным удалось быстро его потушить. Тушение пожара в небоскребе продолжается. Пожарные присвоили возгоранию третий уровень сложности по пятибалльной шкале.

Строительством небоскреба занимается компания Empire Group. В здании планируется разместить отель Kimpton Hotels на 500 номеров, а также исторический клуб.

Эрдни Кагалтынов