В полуфинале Кубка России сыграют «Крылья Советов»—ЦСКА и «Спартак»—«Урал». Клубам предстоит провести по два матча. Но победители этих пар не выйдут в финал. Новая формула турнира дает шанс даже проигравшим. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

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Главным противостоянием, которого ждали от Кубка России, на следующей стадии был матч «Спартак»—ЦСКА. Как бы это было красиво — дерби всея Руси, да еще и без Fan ID. Но Валерий Газзаев и Роман Широков, которые вытаскивали шарики из корзинок во время жеребьевки в студии «Матч ТВ», выбрали для нас другие сюжеты. И в «Пути РПЛ», полуфинальной стадии Кубка России, появились пары «Крылья Советов»—ЦСКА и «Спартак»—«Урал».

Конечно, фавориты в них — московские клубы, но это только на бумаге. Главный тренер «Крыльев» Игорь Осинькин огорчал немало сильных клубов, и, по его словам, к ЦСКА в Самаре готовы: «Превратности судьбы. Мы только что с "Динамо" фактически играем три матча. Учитывая, что после него в чемпионате мы встречаемся с ЦСКА, 12-го, то следующий тур с армейцами на Кубке был как бы самим собой разумеющимся. Мы про это шутили».

«Урал» наверняка не будет стелить «Спартаку» красно-белую дорожку, особенно в Екатеринбурге. Первые матчи запланированы на середину марта, ответные — на начало апреля, и сенсации тут вполне возможны, уверен футбольный эксперт, тренер Андрей Тихонов: «Это Кубок, это весенние поля. Кто знает, какая погода будет. Так что, думаю, сенсации могут быть».

Правда, стоит помнить, что в «Пути РПЛ» после двухматчевого противостояния команда, которая уступит, не вылетает из Кубка, а лишь перемещается в компанию клубов рангом ниже, так называемый «Путь регионов», где получит второй шанс. А вот те команды, которые уже играют в нем, начинают встречи на вылет. Здесь самая яркая пара — «Зенит»—«Динамо», где шансов у московского клуба немного, уверен футбольный эксперт Владислав Радимов:

«Если "Динамо" не прибавит в игре в обороне, то "Зенит" такое "Динамо" снесет.

Но у команды есть время. Если вспомнить, как осенью она добавила, начиная не очень, то сейчас тоже есть время все это исправить. Но то, что фаворит — "Зенит", это объективно».

Также в «Пути регионов» сыграют «Ахмат»—«Краснодар», «Пари НН»—«Ростов» и «Акрон»—«Локомотив». Но эти противостояния вряд ли вызовут какой-то запредельный интерес у нейтральных болельщиков, к тому же 3 марта в футбольную жизнь страны возвращается чемпионат РПЛ, который тоже оттянет на себя внимание. Но финал Кубка, который должен пройти 11 июня в Лужниках, точно станет большим событием.