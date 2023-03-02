В Севастополе планируют принять дополнительные меры безопасности

В Севастополе планируют принять дополнительные меры для обеспечения безопасности после диверсии в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«После тревожных новостей из Брянской области переговорил с руководителями силового блока, у нас все спокойно, но в ближайшее время соберем наш оперштаб, обсудим какие дополнительные меры безопасности еще можно принять», - отметил Михаил Развожаев.

Утром 2 марта с Украины на территорию Климовского района Брянской области проникли диверсанты и обстреляли движущийся автомобиль. В результате обстрела погибли два человека, ранен десятилетний ребенок. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшую атаку терактом.

Глава Крыма Сергей Аксенов также заявил, что в регионе принимаются все необходимые меры безопасности. Он подчеркнул, что «силовые структуры готовы к нейтрализации любых угроз».

Татьяна Ручкина

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