Россия приостановила соглашение с Венгрией о безвизовых поездках по диппаспортам

Правительство России приостановило действие соглашения с Венгрией о безвизовых поездках по служебным и дипломатическим паспортам — распоряжение касается венгерских граждан с диппаспортом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение правительства действует до устранения Венгрией нарушений обязательств соглашения или до прекращения его действия. О каких именно нарушениях идет речь, в документе не уточняется.

Соглашение между правительствами России и Венгрии о безвизовых поездках по служебным и дипломатическим паспортам было подписано 14 июня 2001 года. В тексте документа говорится, что каждая из договаривающихся сторон может частично или полностью приостановить действие настоящего соглашения в интересах «обеспечения государственной безопасности, охраны общественного порядка или по санитарно-гигиеническим причинам».

Венгрия является единственной страной ЕС, выступающей против разрыва с Россией и антироссийских санкций. Власти Венгрии, в частности, высказывались против введения потолка цен на газ и нефть из России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связывал наступление мира на Украине с действиями США и призывал начать мирные переговоры.

Эрдни Кагалтынов