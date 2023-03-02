Вестибюль-1 станции метро «Площадь Восстания» работает в обычном режиме

Вестибюль-1 станции метро «Площадь Восстания» вновь работает в обычном режиме. Речь идет о входе у ТК «Невский центр», расположенном на пересечении Невского проспекта и улицы Восстания. Об этом в 19:13 2 марта сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

Выход из первого вестибюля станции метро «Площадь Восстания» в Петербурге закрывали из-за высокого пассажиропотока в 17:30.

Утром «Ъ-СПб» рассказывал, что станцию метро «Площадь Восстания» в Петербурге закрывали на вход из-за лопнувшего поручня эскалатора. Пассажиров просили воспользоваться вторым вестибюлем и вестибюлем станции «Маяковская».

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