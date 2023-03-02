«Автомобилист» в Екатеринбурге обыграл «Металлург» в первом матче плей-офф

Хоккейный клуб «Автомобилист» в первом матче плей-офф на домашней арене в Екатеринбурге одержал победу над магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась со счетом 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Первый гол забили магнитогорцы за три минуты до конца первого периода — Артем Минулин подхватил шайбу на синей линии, обошел Олега Ли, сместился в центр и на средней высоте бросил шайбу в ворота «Автомобилиста» (0:1). Через две минуты хозяева сравняли счет голом Георгия Белоусова, вышедшего один на один с вратарем «Металлурга» (1:1).

На седьмой минуте второго периода «Автомобилист» разыграл результативную атаку, Ник Эберт получил пас от Кертиса Волка, и, пока гостевому голкиперу закрывали обзор, забил гол в левый верхний угол его ворот (2:1). В середине двадцатиминутки гости сравнялись — Николай Голдобил получил передачу и в одно касание отправил шайбу между блином и щитком уральского вратаря (2:2).

В третьем периоде дважды отличились хозяева. На первом минуте «Автомобилист» реализовал большинство — Брукс Мэйсек отправил шайбу Сергею Широкову, тот — на пятачок, там Кертис Волк подставил клюшку, скорректировав полет шайбы, и она угодила в ворота (3:2). В середине периода Сергей Широков вышел на вратаря и отправил шайбу ему между щитков (4:2).

Следующий матч состоится в 16:30 в субботу, 4 марта, в Екатеринбурге. Затем «Автомобилист» и «Металлург» проведут две встречи в Магнитогорске 6 и 9 марта. Команды продолжат серию игр до тех пор, пока одна из них не соберет четыре победы. Лидер перейдет в четвертьфинала Кубка Гагарина, а проигравший прекратит борьбу за главный трофей КХЛ.

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