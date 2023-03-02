В Краснодаре в 2023 году планируют подвести газ почти к 2900 домам

В Краснодаре в 2023 году газ планируют подвести почти к 2,9 тыс. домам. При этом цифра может увеличиться из-за роста поступающих заявок, сообщает пресс-служба администрации города.

Всего с начала года от жителей Краснодара поступило 858 заявок на бесплатную газификацию. До границ участков 185 домов голубое топливо уже подвели, в 49 оно появилось. Кроме того, продолжается строительство газопроводов в поселках Российском и Знаменском.

С 1 марта 2023 года в силу вступило постановление правительства РФ о бесплатной бессрочной догазификации образовательных и медучреждений. Кроме того, с этого года в перечень льготных категорий граждан, которые могут получить до 100 тыс. руб. компенсации за расходы на работы по газификации внутри домов, включили малоимущие семьи.

В прошлом году жителям Кубани выплатили более 130 млн руб. компенсации за газификацию домов. В ближайшее время на Кубани начнут подключать к газу по упрощенному механизму,

Татьяна Ручкина

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