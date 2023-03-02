Жителям Кубани выплатили более 130 млн рублей компенсации за газификацию домов

Более 1,3 тыс. жителей Краснодарского края получили по 100 тыс. руб. компенсации за газификацию домовладений. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

«Инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи обращались с просьбами ввести такую меру поддержки. <…> Важно, чтобы все, кто имеет право, получили эти средства. Профильные органы власти и главы муниципалитетов должны держать этот вопрос на личном контроле», – отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Его заместитель Андрей Прошунин напомнил, что льготным категориям компенсируется проектирование и подключение сети, строительство или реконструкция, а также поставка, приобретение и установка оборудования и прибора учета. По его словам, на Кубани начнут действовать по упрощенному механизму, когда житель заключает договор на подключение дома к газу и пишет заявление, власти будут направлять деньги напрямую газовой компании. Новый порядок начнет работать в ближайшее время, сейчас он проходит заключительные согласования.

Татьяна Ручкина

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