Reuters: власти ЕС не будут требовать от Microsoft продажи активов для поглощения Activision

Европейская комиссия не будет просить Microsoft продать часть своих активов, чтобы закрыть сделку по покупке Activision. Об этом, ссылаясь сразу на несколько источников в Еврокомиссии, сообщает Reuters.

По данным источников, регулятора устроила готовность Microsoft заключать лицензионные соглашения на игры Activision с третьими лицами. О готовности пойти на этот шаг ради одобрения сделки регуляторами в прошлом месяце заявлял президент Microsoft Брэд Смит. При этом он уточнял, что Microsoft не намерена продать игровую франшизу Call of Duty.

В Еврокомиссии не стали комментировать информацию Reuters. В Microsoft заявили, что компания «стремится предлагать эффективные и легко реализуемые решения, которые учитывают опасения Европейской комиссии», а предоставление равного доступа к играм таким компаниям, как Sony, Steam и NVIDIA, будет выгодно для геймеров и разработчиков, а также повысит конкуренцию на рынке.

О планах покупки Activision Blizzard компания Microsoft объявила в середине января. Для Microsoft это будет крупнейшая покупка за всю историю компании. Акционеры Activision Blizzard одобрили сделку с Microsoft в конце апреля. Однако регуляторы ЕС, США, Великобритании и Южной Кореи проводят собственные расследования, чтобы оценить, как скажется потенциальное слияние двух компаний на свободе конкуренции на игровом рынке.

О покупке компанией разработчика видеоигр Activision Blizzard — в материале «Ъ» «Microsoft станет более игровым».

Кирилл Сарханянц