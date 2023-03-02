Макрон: эпоха «французской Африки» осталась в прошлом

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в столицу Габона Либревиль заявил, что эпоха «французской Африки» давно осталась в прошлом. По словам президента, Франция не намерена возвращаться к политике вмешательства в дела стран африканского континента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: ludovic MARIN / AFP Эмманюэль Макрон

Фото: ludovic MARIN / AFP

Французская Африка или Франсафрика — система неформальных отношений Франции с государствами, которые ранее входили в состав Французской колониальной империи и Французского союза. Сформировалась в 1960–1962 годы после завершения процесса деколонизации 13 африканских владений Франции. Во многих из этих стран Франции удалось на долгое время сохранить военно-политическое, экономическое и культурно-идеологическое влияние.

«Иногда у меня возникает ощущение, что мышление не изменилось так сильно, как у нас, когда я читаю, слышу и вижу людей, приписывающих Франции намерения, которых у нее нет»,— добавил господин Макрон, выступая перед французской общиной в Либревиле (цитата по AFP).

Вчера, 1 марта президент отправился в пятидневное турне по африканскому континенту, в ходе которого он планирует посетить Габон, Анголу, Республику Конго и Демократическую Республику Конго (ДРК). Накануне господин Макрон пообещал пересмотреть масштабы и задачи французского военного присутствия в Африке. И дал понять: Париж не собирается соревноваться в объемах военной или экономической помощи африканским странам ни с Россией, ни с Китаем.

Подробнее о планах Франции в Африке — в материале «Франция отдаст Африке должное».

Эрдни Кагалтынов