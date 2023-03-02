Жителя Казани наказали за надписи против спецоперации

Мировой судья 11 судебного участка Советского района Казани назначил местному жителю Владиславу Вахитову девять месяцев ограничения свободы. Он был признан виновным по ч.2 ст. 214 УК РФ (вандализм). Как сообщает проект «Сетевые свободы», мужчина до декабря 2023 года «не может выходить из дома по ночам и покидать город без согласования с уголовно-исполнительной инспекцией».

По данным «Сетевых свобод», уголовное дело возбудили в сентябре 2022 года после «обнаружения двенадцати сделанных баллончиком с краской антивоенных надписей на улицах столицы Татарстана». Господин Вахитов признал, что наносил эти надписи и позже компенсировал расходы на перекраску. Представители управляющих компаний, которые были признаны потерпевшими по делу, согласились на прекращение уголовного дела без назначения наказания. Однако прокуратура посчитала, что такие надписи (упоминалось имя президента РФ) в период спецоперации «указывают на существование чрезвычайной угрозы общественной безопасности и нравственности», отмечают «Сетевые свободы».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"