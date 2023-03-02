«Безналичные накопления в долларах и евро лучше срочно перевести в иные валюты»

Новые санкции Запада против России, принятые 24 и 25 февраля, усилили в нашей стране ограничения на операции с твердыми валютами (долларом и евро). В ситуации, когда наиболее популярные в РФ иностранные деньги стали малопригодными для накоплений на банковских счетах и размещения в финансовых инструментах, хорошей альтернативой становятся деньги дружественных государств Азии, уверен кандидат экономических наук Марк Гойхман.



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— Сбережения в иностранной валюте постепенно теряют популярность на юге России. Это хорошо видно по динамике вкладов в банках. За 2022 год их сумма заметно упала. По данным ЦБ РФ, курс доллара уменьшился на 6% (с 74,4 руб. до 69,9 руб.), а объем валютных вкладов в рублевом эквиваленте в Южном федеральном округе (ЮФО) сократился на 41%, в Северо-Кавказском (СКФО) — на 42%. При этом по стране в целом снижение составило 43%, тенденция на юге практически повторяет общероссийскую. Слабее всего сжатие таких вкладов было в Адыгее (38%), Ростовской области (32%), Ставропольском крае (40%). А сильнее всего — в Севастополе (66%) и Чеченской Республике (54%).

Такая динамика отражает вполне адекватное поведение вкладчиков, отличающееся от предыдущих кризисов. Раньше валютные сбережения оказывались хорошей защитой от обесценивания, а доступ и операции с ними не были затруднены. Сейчас же ситуация иная. Курс рубля после первоначального взлета в феврале — марте 2022 года неуклонно снижался в течение прошлого года. А наиболее популярные для сбережений валюты — доллар и евро — оказались токсичными. На них введены ограничения на снятие, конвертацию, переводы, вывоз. В ряде банков действуют высокие комиссии за хранение на счетах и даже заморозка из-за санкций. Вложения в валютах в иностранные финансовые инструменты заблокировали западные депозитарии.

16 февраля 2023 года Банк России заявил, что не планирует либерализацию валютных отношений и после 9 марта, до которого ограничения были введены. Это делает твердые валюты малопригодными для накоплений на банковских счетах и в финансовых инструментах. Более того, риски усиливаются в связи с принятыми 24 и 25 февраля новыми санкциями США и 10-м пакетом санкций ЕС.

Новые санкции распространяют ограничения на операции с твердыми валютами на банки, ранее не подпавшие под санкционный режим. И есть все основания полагать, что список будет расширяться. Поэтому безналичные накопления в долларах, евро и прочих «недружественных» деньгах лучше срочно перевести в иные валюты. Например, в деньги стран ближнего зарубежья, Гонконга, Индии, Китая, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ)… Выбор довольно широк.

Но тем, кто имеет наличные сбережения в долларах и евро, есть смысл их держать в составе диверсифицированных вложений. Целесообразно распределить их на рубли и «дружественные» иностранные валюты. Пропорции такого распределения выбираются исходя из индивидуальных особенностей инвестора, его профиля и целей.

У инвалют есть вероятный потенциал роста к рублю в течение года примерно на уровень инфляции. Это может означать возможное движение курса доллара к 79-80 руб., евро — к 84-85 руб. Но приобретать сейчас такие наличные вряд ли стоит. Разница в банках между покупкой и продажей высока, что делает приобретение малоцелесообразным. Например, в банках Ростова-на-Дону при курсе доллара ЦБ РФ 75,25 руб. приобрести его можно за 78-79 руб. Это значительно снижает потенциал увеличения цены для инвестора.

Гораздо лучше прямая покупка на бирже по текущему биржевому курсу, через брокерские счета в банках или специализированных компаниях. Комиссии при этом минимальны и не идут в сравнение с банковскими спредами для сделок с наличными. Но покупать все же стоит не доллары, евро, фунты или иные валюты недружественных стран. Их дальнейшее использование связано с рисками. Есть смысл обратить внимание на валюты дружественных стран (см. выше).

Причем дирхам ОАЭ и доллар Гонконга привязаны по курсу к «американцу». Это делает их неплохой альтернативой доллару США с точки зрения стоимости и сохранности сбережений. Некоторую часть валютного портфеля можно доверить им. Но есть минусы. Во-первых, малое количество надежных финансовых инструментов, в которых можно размещать такие деньги. Во-вторых, иные «развивающиеся» валюты, например драмы и лиры, малоликвидны, ограничены в практическом использовании, подвержены рискам обесценивания.

Более практичен и перспективен китайский юань. В отличие от иных альтернативных валют юань гораздо шире используется в мире и в международной торговле с Россией. Поэтому китайская валюта имеет большую ликвидность. Торги юанем на Мосбирже по объему сравнимы с долларом и евро. В январе 2023 года средняя доля юаня в суммарном обороте CNY/EUR/USD TOM составила 37%.

Юань менее волатилен и склонен к девальвации, чем деньги многих других развивающихся стран. Инфляция в КНР составляет лишь 2,1%, что в несколько раз ниже, чем даже у США (6,4%) и еврозоны (8,5%). По отношению к рублю курс юаня фактически соответствует динамике твердых валют. При этом, конечно, стоит учитывать, что юань не совсем рыночная валюта: его курс во многом зависит от действий Народного банка Китая.

Тем не менее потенциал укрепления юаня к рублю примерно адекватен росту курса твердых валют. С начала 2023 года он поднялся на 7%. Можно предположить постепенный, пусть и с возможными коррекциями, рост в течение текущего года.

При этом для повышения потенциальной доходности есть смысл размещать юани в финансовые инструменты. В частности, вклады в юанях предлагают многие банки. Проценты по ним сравнимы с доходностью по долларам и евро. Например, в Ростове они составляют 1,2-2,6%, по данным портала Sravni.ru. Вклады в юанях застрахованы АСВ, если не превышают сумму, эквивалентную 1,4 млн руб. Кстати, стоит отметить, что Банк России предлагает снизить данный предел для вкладов в «недружественных» валютах.

И еще. Облигации в юанях, которые можно купить через брокерский счет, предлагает сейчас ряд крупных корпораций. Эффективная доходность таких бумаг выше, чем по вкладам. Сроки погашения — от 2024 года до 2037-го, в зависимости от конкретных выпусков. Их надежность при этом меньше, чем по вкладам при гарантии государства, но достаточно высока, что подтверждается независимыми рейтингами российских агентств «Эксперт РА» и АКРА.

Преимущество облигаций перед вкладами, помимо доходности, состоит и в том, что облигации могут подниматься в цене при благоприятной рыночной конъюнктуре. Если же бумаги снижаются в цене, то их можно держать до погашения, не теряя в процентах. Таким образом, есть возможность получать доходность от купонов, от увеличения цены бумаг, от роста курса юаня. Кроме того, при необходимости срочного получения средств облигации можно продать на рынке, сохранив проценты по купонам. По вкладам же при досрочном погашении, как правило, проценты не сохраняются.