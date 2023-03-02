Зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание на Белоярской атомной электростанции (БАЭС, входит в ГК «Росатом», Свердловская область). Как сообщает департамент информационной политики региона, участие в совещании принял уральский полпред Владимир Якушев и губернатор Евгений Куйвашев. Согласно фотографиям департамента, у самолета господина Медведева встретил Владимир Якушев и первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

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Как отметил Дмитрий Медведев, обсуждение касалось вопросов информационной безопасности и «технологической независимости критической информационной инфраструктуры». «Сегодня мы как раз поговорим о вопросах внутри атомной отрасли, но с учетом того, что вызовы в киберпространстве нарастают, проблема гораздо шире. Именно поэтому наша межведомственная комиссия Совета Безопасности этим вопросом занимается по всему спектру проблем», — рассказал господин Медведев. Он отметил, что ГК «Росатом» определена президентом головной организацией, отвечающей за разработку и производство программно-аппаратных комплексов, поскольку у корпорации для этого есть весь необходимый потенциал.

Дмитрий Медведев добавил, что с 2019 года «Росатом» реализует специальную программу в области импортозамещения в сфере критической информационной инфраструктуры. Такие подходы планируют распространить на инфраструктуру в других сферах.

Напомним, в октябре прошлого года Дмитрий Медведев провел в Нижнем Тагиле контрольную проверку выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ). Проверка прошла по указанию президента РФ Владимира Путина.

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