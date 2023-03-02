Мценские автоинспекторы получили по 7,5 лет строгого режима за взятки и злоупотребление полномочиями

Мценский райсуд (Орловская область) признал двух автоинспекторов виновными в получении взятки (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет тюрьмы) и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Об этом рассказали в СКР по Орловской области. Оба сотрудника отделения ДПС ГИБДД МО МВД России «Мценский» получили по 7 лет 6 месяцев строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил, и может быть обжалован. Также подсудимые не смогут занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение двух лет, и лишены специального звания «старший лейтенант полиции».

Суд установил, что 3 июля 2021 года подсудимые получили 30 тыс. руб. за то, что не привлекли к ответственности водителя, находящегося за рулем в состоянии опьянения. Дать им взятку автоинспекторы предложили находившейся поблизости родственнице мужчины, что она и сделала.

Один из обвиняемых уже уволен из органов внутренних дел, вопрос об увольнении другого будет решаться уже по результатам рассмотрения уголовного дела в суде, уточнили в СКР.

Владимир Зоркий