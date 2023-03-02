В Волгоградской области начинается расчистка реки Ахтубы

В течение двух лет в Волгоградской области планируется восстановить три ерика, 13 озер, одну озерную систему Волго-Ахтубинской поймы и участок реки Ахтубы общей протяженностью около 80 км. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Работы будут проводиться в рамках регионального и федерального проектов «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Из русел водоемов удалят донные отложения, наносы, мусор, валежник, проведут дноуглубление, на берегах — высадят деревья и кустарники, типичные для пойменного ландшафта. Эти мероприятия должны привести к улучшению качества жизни 30 тыс. чел. – жителей Красного, Клетского, Фрунзенского сельских поселений Среднеахтубинского района, Покровского сельского поселения Ленинского района и части города Волжский.

До ноября 2024 года планируется провести углубление участка Ахтубы протяженностью 9,9 км: от ее истока до моста на острове Зеленый. Предусмотрены работы по благоустройству и озеленению прибрежных зон.

Марина Ковалева