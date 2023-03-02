Жителя Удмуртии приговорили к колонии и принудительному лечению за попытку изнасиловать ребенка

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 39-летнего жителя Вавожского района, которого признали виновным в покушении на изнасилование 11-летнего ребенка (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Преступление было совершено в июле прошлого года. Установлено, что в тот день мужчина находился в доме своей знакомой в селе Нюрдор-Котья и, воспользовавшись отсутствием матери, попытался изнасиловать ее 11-летнюю дочь. Девочка сумела оказать сопротивление и закрылась в другой комнате.

Суд назначил мужчине 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, мужчину принудительно направят на лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.