Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Администрация Сарова готовит торги на размещение рекламных конструкций

Аукцион на размещение рекламных конструкций администрация Сарова объявит в ближайшее время, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков на встрече с предпринимателями в четверг.

«Сегодня я говорил с главой Сарова (Алексеем Сафоновым – «Ъ-Приволжье»), конкурс будет объявлен в ближайшее время», — подчеркнул господин Поляков на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

Ранее участники рекламного рынка ЗАТО Саров обвинили власти в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Они заявили, что мэрия расторгла контракты на размещение билбордов в одностороннем порядке из-за отказа отдать все рекламные площади под социальную рекламу. Предприниматели обратились в суд, за время споров сроки контрактов истекли, а новый конкурс власти так и не объявили. В администрации сообщили, что по истечении сроков рекламщики продолжили незаконно зарабатывать на щитах.

Подробнее – в материале «Ъ-Приволжье» «Реклама встает под щиты».

Владимир Зубарев

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...