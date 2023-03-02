Администрация Сарова готовит торги на размещение рекламных конструкций

Аукцион на размещение рекламных конструкций администрация Сарова объявит в ближайшее время, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков на встрече с предпринимателями в четверг.

«Сегодня я говорил с главой Сарова (Алексеем Сафоновым – «Ъ-Приволжье»), конкурс будет объявлен в ближайшее время», — подчеркнул господин Поляков на площадке Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

Ранее участники рекламного рынка ЗАТО Саров обвинили власти в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Они заявили, что мэрия расторгла контракты на размещение билбордов в одностороннем порядке из-за отказа отдать все рекламные площади под социальную рекламу. Предприниматели обратились в суд, за время споров сроки контрактов истекли, а новый конкурс власти так и не объявили. В администрации сообщили, что по истечении сроков рекламщики продолжили незаконно зарабатывать на щитах.

Подробнее – в материале «Ъ-Приволжье» «Реклама встает под щиты».

Владимир Зубарев