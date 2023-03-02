В Варненском районе четырех иностранцев осудили за незаконное пересечение границы

Варненский районный суд признал четырех иностранных граждан виновными в незаконном пересечении государственной границы. Двум из них назначено полгода колонии общего режима, остальным — два года и два года один месяц в колонии строгого режима. Об этом сообщают в управлении ФСБ по Челябинской области.

Иностранцев в прошлом году задержали при пересечении границы в обход пунктов пропуска в Варненском районе. Все они имели запрет на въезд на Россию, о чем их уведомили при выдворении. Двое фигурантов были судимы за покушение на незаконный сбыт наркотиков и применение насилия к представителю власти, отбывали наказание в исправительных учреждениях в РФ.