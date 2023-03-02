«Единая Россия» приостановила членство депутата из Сызрани из-за уголовного дела о мошенничестве

Приостановлено членство депутата городской думы Сызрани Сергея Иванова в «Единой России». Решение приняло реготделение организации. Причиной этой меры стало возбуждение уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Иванов

Фото: страница Сергея Иванова в VK Сергей Иванов

Фото: страница Сергея Иванова в VK

Преступление, о котором идет речь, было совершено при использовании средств Президентского фонда культурных инициатив на патриотическое мероприятие общественной организации «Сплочение». Ее руководителем является Сергей Иванов. Вчера, 1 марта, он говорил «Ъ», что позвонил следователю и узнал, что он не обвиняемый, дело возбуждено на неизвестных. «Как так? Если я известен и контрагенты тоже»,— задался вопросом он.

Указанные средства направлялись на организацию и проведение историко-патриотического фестиваля для детей и подростков «Помню и горжусь!». Он состоялся в спортзале Сызранского филиала Самарского государственного технического университета. 550 студентов городских филиалов СамГТУ и СГЭУ провели пять реконструкций.

На эти цели Президентский фонд культурных инициатив выделил почти 2,175 млн руб. Общественники усомнились в том, что все средства были потрачены по назначению. Их особенно возмутила статья расходов «спецэффекты» — на деле студенты били руками по макетам, изображая выстрелы. В связи с этим они обратились в прокуратуру.

Георгий Портнов, Самара