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Продажи автомобилей «Москвич» стартуют в Нижнем Новгороде с 3 марта

Кроссоверы «Москвич 3» и электромобили «Москвич 3е» начнут продавать в регионах России с 3 марта, сообщил завод-производитель. В Нижнем Новгороде автомобили будут представлены в салонах «Луидор», «Агат» и «Нижегородец».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в 23 городах России открыты 52 точки продаж и сервисного обслуживания. Сотрудники дилерской сети проходят обучение.

Завод «Москвич» ранее назывался «Рено Россия», выпускал автомобили Renault и Nissan. После начала спецоперации на Украине российские активы Renault перешли в госсобственность, и на заводе решили возобновить производство «Москвичей». Автомобили являются вариантом китайского JAC JS4.

В 2022 году предприятие выпустило 600 автомобилей, из них 200 с электродвигателем. План на 2023 год составляет 50 тыс. автомобилей. На официальном сайте завода указано, что стоимость автомобиля начинается от 1,97 млн руб.

Анастасия Еремина

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