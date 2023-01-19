«Москвич» начнет поставлять автомобили в Нижний Новгород до конца января

Дилерами завода «Москвич» в Нижнем Новгороде выбраны «Луидор», «Агат» и «Нижегородец». Первую партию автомобилей отгрузят до конца января, сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Завод «Москвич» ранее назывался «Рено Россия», выпускал автомобили Renault и Nissan . После начала спецоперации на Украине российские активы Renault перешли в госсобственность, и на заводе решили возобновить производство «Москвичей».

Продажи автомобилей стартовали в конце декабря, автомобили появились в столичных салонах. Теперь дилерскую сеть расширят. Кроме Нижнего Новгорода, в январе машины будут отгружать в Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ижевск, Кемерово, Краснодар, Набережные Челны, Ростов-на-Дону и Уфу. На официальном сайте завода указано, что стоимость автомобиля начинается от 1,97 млн руб.

«На первом этапе формирования сети дилеры будут представлены в 23 городах России, в дальнейшем география присутствия будет расширяться»,– сказал генеральный директор завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

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Анастасия Еремина