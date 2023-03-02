Подростки отправились в колонию

В Омской области суд вынес приговор подросткам, расправившимися с семьей из трех человек в январе 2022 года. Как указывается в деле, 14-летняя школьница подговорила своего парня расправиться с ее матерью и отчимом, которые были против их отношений, а также с ее младшей сестрой-инвалидом, за которой она не хотела ухаживать. Когда домочадцы спали, школьница впустила своего молодого человека в дом, где он зарезал взрослых и ребенка ножом для забоя скота. Свою вину подсудимый признал полностью, школьница — частично. Девушке суд назначил шесть с половиной лет заключения, ее парню — на месяц больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый в убийстве семьи во время следственного эксперимента

Фото: СК РФ по Омской области Обвиняемый в убийстве семьи во время следственного эксперимента

Фото: СК РФ по Омской области

В Павлоградском районном суде Омской области в четверг, 2 марта, завершилось рассмотрение уголовного дела о жестоком убийстве семьи в январе 2022 года. Об этом сообщила старший помощник управления Следственного комитета России (СКР) по Омской области Лариса Болдинова.

22 января прошлого года в селе Юрьевка в частном доме были убиты женщина, ее десятилетняя дочь-инвалид и гражданский муж. СКР возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Приметы преступника правоохранителям назвала 14-летняя дочь погибшей женщины. Школьница рассказала следователям, что ночью в дом якобы ворвался неизвестный, убил ее близких, а ей и ее маленькому брату удалось убежать.

Опираясь на показания школьницы, правоохранители составили фоторобот предполагаемого убийцы. Значительные силы полиции были брошены на поиск бородатого 50-летнего мужчины с глубокими морщинами на лице.

Однако в дальнейшем следователи засомневались в искренности показаний школьницы. «Вызывало также подозрение и то, что девушке удалось вместе с шестилетним братом незаметно убежать из дома, где свирепствовал жестокий убийца. Слишком неправдоподобным было то, что нападавший смог бы отпустить живой и невредимой свидетельницу преступления»,— рассказала «Ъ» следователь Мария Волкова и добавила, что подозреваемая удалила со смартфона информацию о звонках своему парню и переписку с ним. Правоохранители допросили ее молодого человека, который после проверки на детекторе лжи дал признательные показания. Кроме того, он показал место, куда выкинул орудие убийства — нож для забоя скота с клинком длиной около 20 см. Подросткам предъявили обвинение и по решению суда поместили в СИЗО.

Согласно версии следствия, школьница подговорила своего парня расправиться с ее близкими, обещая, что после их смерти никто не будет препятствовать их отношениям. Якобы мать и отчим запрещали им встречаться, кроме того, взрослые заставляли ее ухаживать за сестрой-инвалидом, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы.

В ночь на 22 января 2022 года, выяснило следствие, школьница впустила своего парня в дом. Молодой человек ударил спящего мужчину ножом, но рана оказалась несмертельной. Потерпевший еще несколько минут сопротивлялся, на его теле эксперты насчитали около 60 ранений. Женщину нападавший добил у двери, когда она пыталась сдвинуть закрытую дочерью щеколду. Затем парень расправился с девочкой-инвалидом.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза признала подростков вменяемыми. Молодой человек вину признал полностью, девушка — частично.

В октябре 2022 года по уголовному делу начался судебный процесс, который проходил в закрытом от СМИ режиме. Сегодня подсудимые выслушали приговор. Как рассказали в прокуратуре Омской области, школьнице суд назначил шесть лет и шесть месяцев в исправительной колонии, ее парню — шесть лет и семь месяцев. Поскольку он уже совершеннолетний, срок он будет отбывать в колонии общего режима.

Константин Воронов, Новосибирск