В Рыбинске планируют открыть представительство ЯГПУ

В Рыбинске Ярославской области может открыться представительство Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского на базе городского педколледжа. Соответствующей договоренности достигли глава администрации Рыбинска Дмитрий Рудаков, ректор ЯГПУ Михаил Груздев и директор областного департамента образования Ирина Лобода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соглашение об открытии в Рыбинске представительства ЯГПУ

Фото: Правительство Ярославской области Соглашение об открытии в Рыбинске представительства ЯГПУ

Фото: Правительство Ярославской области

«Начинаем работу на базе педколледжа с обучения преподавателей физики и математики, в которых больше всего испытывают дефицит рыбинские школы. В этом году примем на физико-математический факультет 20 студентов. Для сравнения — сегодня физмат выпускает всего 9 человек на все школы Ярославской области. В дальнейшем число мест для рыбинцев увеличим»,— написал господин Рудаков в соцсетях.

По мнению главы города, открытие представительства даст возможность выпускникам получить гуманитарное образование, не покидая город, а рыбинские школы наполнятся молодыми педагогами.

С 2013 года в Рыбинске был закрыт филиал ЯГПУ по требованию Министерства образования и науки РФ. Филиал не соответствовал требованиям: в нем обучались 400 студентов, хотя должно было не менее 500. Также не соответствовала инфраструктура, поскольку студенты занимались в стенах педколледжа.

О создании представительства было объявлено на международном форуме «Евразийский образовательный диалог», который открылся в ЯГПУ 2 марта.

Алла Чижова