На социальную поддержку населения в Башкирии в 2022 году направлено более 50 млрд рублей

В 2022 году на социальную поддержку населения Башкирии было направленно 50,9 млрд руб. (из них 27,9 млрд, или 54,8% — из бюджета Башкирии), в 2021 году — 49,7 млрд руб., сообщила министр финансов республики Лира Игтисамова на расширенном заседании коллегии министерства семьи, труда и социальной защиты населения региона.

По словам госпожи Игтисамовой, республика на втором месте в России по привлеченным федеральным средствам на дополнительные мероприятия по поддержке рынка труда (1,47 млрд руб.) и на первом — по объему дополнительно привлеченных федеральных средств на обучение работников промышленных предприятий (188,9 млн руб.). В результате более 30 тыс. человек сохранили занятость или трудоустроены, численность безработных уменьшилась более чем на 18 тыс. человек. Сейчас в республике — рекордно низкая безработица за последние 30 лет (3,4%, в среднем по России — 3,9%, по ПФО — 3,3%).

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что Башкирия отличается развитым негосударственным сектором в предоставлении социальных услуг. Она подчеркнула, что сегодня 78% поставщиков социальных услуг в сфере социального обслуживания региона являются негосударственными организациями. Кроме того, Башкирия — флагман в России по созданию пансионатов для пожилых на основании концессионных соглашений. В регионе уже заключены шесть таких соглашений.

Майя Иванова

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