Почти 2 млн кредитных денег отдал житель Удмуртии мошенника для заработка на инвестициях

В Удмуртии в полицию обратился 55-летний житель Сарапула, который рассказал о хищении у него средств под предлогом получения дохода от инвестиций в крупную нефтегазовую компанию. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, объявление мужчина увидел в интернете, прошел по ссылке и указал свои данные.

На следующий день ему позвонил «брокер», который рассказал о том, как можно быстро получить доход. Он убедил мужчину установить на телефон специальное приложение, через которое тот перевел на указанные счета 1,91 млн руб. Для этого мужчина оформил шесть кредитов в различных банках.

Однако, когда потерпевший решил получить прибыль и вывести деньги со счета, брокер перестал выходить на связь. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.