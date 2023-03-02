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Коммерсантъ FM
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Средний размер автокредита в Челябинской области снизился на 9,2%

В январе средний размер автокредита в Челябинской области составил 1,03 млн руб. Это на 9,2%, или на 100 тыс. руб., меньше, чем в декабре 2022 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России показатель за месяц снизился на 5,6%, до 1,18 млн руб., по сравнению с январем прошлого года — на 6,9%. Наиболее ощутимое сокращение размера автокредита среди 30-регионов лидеров в этом виде кредитования зафиксировали в Самарской (-14,6%), Волгоградской (-13,2%) и Оренбургской (-11,5%) областях, в Татарстане (-11,2%) и Белгородской области (-10,4%). Рост показателя отмечен только в Воронежской (+0,6%) и Тюменской (+0,1%) областях.

Самый высокий средний чек по автокредитам в январе отмечен в Москве (1,69 млн. руб.), Московской области (1,55 млн руб.), Санкт-Петербурге (1,44 млн руб.), Ленинградской области (1,34 млн руб.) и Ханты-Мансийском автономном округе (1,32 млн руб.).

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