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Директор ярославского депранса отрицает родственную связь с руководителем компании-подрядчика

Директор департамента транспорта Ярославской области Татьяна Черемных заявила, что не знакома с председателем совета директоров компании «Датапакс» Андреем Черемных. Об этом госпожа Черемных написала на своей странице Вконтакте.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

На сходство фамилий чиновницы и председателя совета директоров компании-подрядчика обратили внимание ярославские блогеры и политики, в частности депутат муниципалитета Анатолий Каширин и депутат Ярославской областной думы Валерий Байло. Каширин обращает внимание на совпадение данных в обращении в УФАС, касающееся модернизации транспорта. Копию обращения депутат разместил на своей странице Вконтакте.

«Благодарю за внимание к моей персоне, но с председателем совета директоров компании «Датапакс» Андреем Черемных мы не только не родственники, но даже лично не знакомы. Конечно, фамилия редкая, но бывает и так»,— написала Татьяна Черемных на своей странице Вконтакте.

В январе 2023 года ООО «Датапакс» выиграло аукцион на «оказание услуг по предоставлению доступа к автоматизированной системе управления транспортом общего пользования» и заключило контракт на 58,6 млн руб. с ГБУ «Яроблтранском», учредителем которого является департамент транспорта.

Антон Голицын

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