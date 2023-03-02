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«Юника» привлекла 3,3 млрд рублей в проект клубного дома «Резиденция»

Компания «Юника» начала строительство клубного дома «Резиденция» в квартале улиц Белинского, Тверская и Невзоровых. Объем инвестиций в проект бизнес-класса на 283 квартиры составит 3,3 млрд руб., проектное финансирование компании предоставил банк «Дом.РФ».

Это первый самостоятельный проект ижевского девелопера в Нижнем Новгороде, который в 2018 году приобрел две площадки в центре города по договорам развития застроенных территорий. С тех пор «Юника» занималась их расселением, формированием земельного участка и проектированием. «Это заняло более четырех лет, но с учетом больших объемов расселения это сравнительно короткий срок – ведь с каждой семьей, живущей в ветхих и аварийных домах, надо было провести индивидуальные переговоры», – рассказал директор компании Александр Сазанов. По его словам, на двух площадках было расселено 214 квартир и комнат, компания затратила около 500 млн руб. на освобождение и подготовку площадки ей сильно помог приобретенный в Ижевске опыт расселения старого фонда, на который неохотно идут нижегородские застройщики.

Клубный дом «Резиденция» с закрытым внутренним двором без машин и подземным паркингом компания намерена сдать в эксплуатацию в 1 квартале 2025 года, стоимость квартир в строящемся проекте в зависимости от площади составляет 180-210 тыс. руб. за кв. м. Одновременно со строительством компания открыла продажи квартир. Жилой проект на втором участке «Юники» в границах улиц Шевченко, Малая Ямская и Горького пока в стадии проработки.

В качестве соинвестора «Юника» участвовала в строительстве домов в Москве, Ижевске и Перми, а теперь, как девелопер, заинтересована в расширении своего земельного банка, рассказал Александр Сазанов. По его словам, кроме строительства жилья «Юника» также занимается нефтедобычей, разрабатывая месторождения в Удмуртии, что дает компании дополнительную финансовую устойчивость.

Иван Сергеев

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