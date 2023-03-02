3 марта в Краснодаре запустят продажу электромобилей «Москвич»

3 марта в Краснодаре в дилерских центрах запустят продажи кроссоверов «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3е». Об этом сообщает пресс-служба завода-производителя.

Всего продажи стартуют в 23 крупных городах России, где представлены дилеры компании. Помимо Краснодара их будут продавать в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Ижевске, Казани, Кемерово, Красноярске, Набережных Челнах, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Саратове, Ставрополе, Тюмени, Уфе и Челябинске. Цена на «Москвич 3» начинается от 1,97 млн руб.

16 февраля компания отгрузила первую партию автомобилей «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3е» в дилерские центры Краснодара: «КЛЮЧАВТО», «ААА Моторс» и «Юг-Авто». В конце февраля машины прибыли в Краснодар.

Татьяна Ручкина

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