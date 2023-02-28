Первые «Москвичи» появились в автосалонах Краснодара

Первая партия кроссоверов «Москвич 3» прибыла в дилерские центры Краснодара. Информацию об этом подтвердили «Ъ-Кубань» в нескольких автосалонах.

«Да, автомобили уже в салонах, появились около недели назад. Можно приехать, посмотреть, протестировать», - отметили продавцы.

Пока дилеры предлагают авто с бензиновыми двигателями, с механической и автоматической коробками автомат. Электроверсию кроссовера в дилерских центрах ожидают в ближайшее время.

Стартовая цена «Москвич 3» начинается от 1,97 млн руб.

16 февраля пресс-служба завода «Москвич» сообщила, что компания отгрузила первую партию автомобилей «Москвич 3» и электромобилей «Москвич 3е» в дилерские центры Краснодара: «КЛЮЧАВТО», «ААА Моторс» и «Юг-Авто».

АО «Московский автомобильный завод “Москвич”» было создано на базе завода «Рено Россия», который перешел в собственность правительства Москвы после ухода французской компании Renault из России. Завод занялся выпуском двух кроссоверов на базе китайского Jac — «Москвич-3» и электрокар «Москвич-3е».

Наталья Решетняк

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